Bijlen in de muur en ruiten stukgegooid in kasteel de Groote

Vandalen hebben de voorbije weken een ware ravage aangericht in kasteel de Groote in Houthulst.

Ze vernielde ruiten, gooiden bijlen in de muur en beschadigden schilderijen. De Engelse eigenaar betrapte twee jongeren toen hij toevallig langskwam. De twee minderjarigen werden ondervraagd maar het is niet duidelijk of zij de daders zijn. De jongste weken spreken wel vaker jongeren af in het kasteel, dat ver van de openbare weg ligt, in de Eugène de Grootelaan, vlakbij het Vrijbos.

Het neoclassicistische kasteel dateert van 1848 maar moest na de eerste wereldoorlog heropgebouwd worden. Het is niet permanent bewoond.