Biersommelier Sofie 24 uren bij paters Westvleteren

'Ik treed in... En dat is geen vroege 1-aprilgrap. Van woensdag tot donderdag breng ik 24 uren door in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren'. Met deze mededeling op Facebook kondigde Sofie Vanrafelghem begin van de week aan dat ze een volledig etmaal zou meeleven met de broeders van Westvleteren.

Stilte in contrast met de aandacht voor het bier

'Het was een verrassend verblijf, op alle gebied', zegt Sofie vanmiddag als ze net buiten is uit de abdij. 'De paters leven volgens strikte regels en heel puur. Stilte is hierbij heel belangrijk. Dat heb ik gemerkt tijdens de maaltijden bijvoorbeeld. En ook tijdens de misvieringen. Zo was er vorige nacht een gebedsstonde om 3u30 waarbij het een half uur volledig stil was. Op zo'n momenten word je met jezelf geconfronteerd. Je gaat terug naar de essentie en je staat stil bij het drukke leven dat wij leiden.'

'Mij viel ook het contrast op. De hele wereld is bezig met hun bekende bier maar voor hen is dat totaal niet de focus. Ze brouwen enkel om te kunnen leven en om zo hun leven te kunnen wijden aan God. Niet uit winstbejag.'

'Hun trappistenbier is heel puur'

Bij de paters in Westvleteren zag ik dat ze veel geïnvesteerd hebben in een kwaliteitsvolle brouwerij maar tegelijkertijd is hun brouwproces in hun brouwketels heel traditioneel gebleven. Zo kan de manier van filteren heel wat sneller en efficiënter maar dat willen de broeders niet. Ze raken niet aan hun bier. Het valt in de smaak en willen dat zo houden: geen kruiden, geen toevoegingen. Het is een heel puur bier.'

Met het bezoek aan de paters in Westvleteren kreeg Sofie een unieke blik achter de schermen. 'Veel ideeën die leven over Westvleteren zijn fout', zegt ze. 'Door mijn bezoek heb ik nu een beter inzicht en kan ik bepaalde misvattingen uit de wereld helpen'.

Meer over het bezoek aan de paters van Westvleteren komt op de Facebookpagina van Sofie's World. Je leest er ook over in haar column in de krant Het Laatste Nieuws.

