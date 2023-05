Je zal het bekende trappistenbier van Westvleteren binnenkort in drankenhandels in Nederland kunnen kopen. De monniken die het bier brouwen gaan 240.000 flessen per jaar uitvoeren.

Met de officiële verkoop van het bier in Nederland willen de monniken de woekerhandel tegen vaak veel te hoge prijzen tegengaan. Er zijn stricte afspraken gemaakt, onder meer over de prijs, met de zaken die het bier mogen verkopen. In ons land verandert er niets: het bier is enkel te verkrijgen aan de poort van de abdij, na een online afspraak of 24 flesjes via thuislevering.