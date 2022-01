Bied mee voor naakte reus langs E17: veiling start vandaag

De reus met één oog staat al twintig jaar aan het heftruckbedrijf van Hervé Missiaen in Waregem. Nu de de zaak stopt, moet ook de reus op zoek naar een nieuwe eigenaar. Je kan nog de volledige maand bieden. Je hebt wel minimaal 10.000 euro nodig. De opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel. De reus is niet altijd naakt geweest. Bij de verkoop horen ook enkele tenues, zoals een truitje van de Rode Duivels. De originele reus hebben vandalen in 2012 in brand gestoken. Daarna liet de eigenaar hem opnieuw maken. Ook de plek heb je nodig, want Reus Eenoog is 7,5 meter hoog, heeft een schouderbreedte van 3,45 meter en weegt bij benadering 1 ton. Lees ook: Na tien jaar verdwijnt de reus van de E17