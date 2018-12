"Biecht wordt soms gebruikt als dekmantel"

Alexander S. beriep zich op zijn biechtgeheim, maar het openbaar ministerie verwierp dat argument. Devillé treedt de rechter bij. In een uitgebreide tekst verwoordt hij zijn standpunt. Hij zegt onder meer dat de biecht soms als dekmantel wordt gebruikt:

“De voorbeelden die sommige priesters aanhalen nog liever de marteldood te sterven dan een biechtgeheim te verklappen is een vals dilemma en getuigt eerder van melodrama dan van eenvoudige medemenselijkheid. Opdat er van een biechtgesprek sprake kan zijn, zijn alle elementen die bij een biecht horen vereist. De biecht kan niet voltrokken worden als de biechteling het voornemen blijft behouden te doden, te verkrachten of te moorden. Het is bovendien volgens het Kerkelijk Recht op zich al een contradictie dat je absolutie zou vragen en krijgen als je een zelfmoord zou komen opbiechten.”

“En zelfs al zou de paus van Rome zelf je absolutie geven als je zelfmoord wilt plegen, - wat volgens mij wel heel nieuw zou zijn - ook dan hoeft de burgerlijke samenleving geen rekening te houden met het kerkelijk recht noch met de pauselijke uitspraken. Nog minder met de denkbeelden van deze of gene pastoor. Oordelen doet alleen de strafrechtbank van het land. Het is niet omdat een priester volgens de kerk geen huwelijk mag aangaan dat hij niet zou mogen trouwen in dit land. Het is niet omdat de Kerk in het verleden kindermisbruik verborgen hield dat de burgerlijke samenleving daarin moest meegaan. Wat in het verleden al wel eens gebeurde. Kerk en Staat zijn op dat punt autonoom. Laat ze in de kerk maar denken dat biechten voldoende is. Als de burgerlijke samenleving maar vast houdt aan zijn eigen regelgeving hoeven we ons geen zorgen te maken bij de rechtspraak in dit land.”

“Bovendien is er in dit land de vernieuwde wetgeving over de zwijgplicht sinds 2012. Mensen die voorheen om beroepsredenen zwijgplicht hadden weten intussen dat deze zwijgplicht veranderd is in spreekrecht. Zich blijven verschuilen achter de zwijgplicht terwijl kinderen worden verkracht, mensen zichzelf of anderen van het leven dreigen te beroven is eerder laf dan moedig. Want zo kan de persoon die het misdrijf pleegde of dreigt te plegen ongestoord verder zijn plannen uitvoeren.”

“En mocht er toch nog een priester zijn die in dergelijke situaties gekweld zit met het biechtgeheim, kan hij nog steeds een andere vertrouwenspersoon, bv. dokter, therapeut enz... vragen deze persoon die op de rand staat iemand of zichzelf naar het leven te staan, om bijstand te vragen zodat verder onheil kan voorkomen worden.”

“De absolutie uitspreken en verder niets meer ondernemen is in die zin schuldig verzuim en dus strafbaar.”

