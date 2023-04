Bibliotheek verkoopt 26.000 cd’s

De uitleningen van de cd-collectie zijn al jarenlang in dalende lijn, maar de voorbije twee jaren is de daling wel zeer sterk. In 2015 werden nog ongeveer 20.000 cd’s uitgeleend, vorig jaar nog maar net iets meer dan 4.000. “Heel wat bibliotheken beslissen om de collectie weg te nemen en ook in onze bibliotheek zullen we nu die stap zetten. Het gaat om een collectie van zo’n 26.000 cd’s. Daardoor komt de Erasmuszaal in de Izegemse bibliotheek helemaal vrij om in te zetten voor andere activiteiten”, zegt schepen van Bibliotheek en Cultuur Kurt Himpe.

“We behouden wel de cd’s specifiek voor kinderen”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Op de gelijkvloerse verdieping waren de cd’s met klassieke muziek te vinden. De vrijgekomen ruimte daar zal ingericht worden als vertelhoek, waardoor we ook de jeugdwerking van de bibliotheek kunnen versterken.”

De cd’s zullen tussen half april en half mei te koop aangeboden worden. Iedereen die zijn of haar collectie wil aanvullen of uitbreiden kan tijdens de openingsuren van de bibliotheek een keuze maken.