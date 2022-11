In Kortrijk is de centrale bibliotheek opnieuw open op haar vertrouwde locatie. De bib zit deels in een nieuw kleedje met vooral veel aandacht voor de kinderen en de jeugd. De renovatie heeft 630.000 euro gekost. Over enkele jaren is het de bedoeling dat er dan echt een nieuwe bib komt.

De kinder- en jeugdafdeling van de bibliotheek in Kortrijk is in oppervlakte verdubbeld. In het maaklab kan de jeugd dan weer programmeren met lego of 3D-printen. Nog meer dan vroeger is de bib ook een ontmoetingsruimte met een ruime verpooshoek. Maar toch is het uitkijken naar 2030, naar de nieuwe bib op de tip van het Buda-eiland.