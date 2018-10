'Biënnale van ideeën’ in Menen

Tot en met zondag loopt in het CC De Steiger in Menen de expo ‘Het voorstel’, de eerste expo van de ‘Biënnale van ideeën’.

De expo toont ideeën, voorstellen, maquettes en schetsen van hoe kunstenaars Menen zien. Sommige zaken zijn totaal niet uitvoerbaar, zoals het voorstel om de Leiearmen weer bloot te leggen. Andere konden wel gerealiseerd worden. Zoals een werk met bakstenen dat het woord Coca Cola weergeeft in een oud Irakees schrift. Ook het idee van Céline Butaye om de standbeelden in de stad 180 graden te draaien, is uitgevoerd.