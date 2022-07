Biënnale Interieur in Kortrijk gaat niet door

De 27 e editie van de Biënnale Interieur, die van 20 tot en met 24 oktober in Kortrijk Xpo zou plaatsvinden, wordt geschrapt.

Volgens de organisator laten de “talrijke verschuivingen in de kalender van de interieur- en designbeurzen als gevolg van de coronapandemie tot op vandaag nog voelen.”

De impact op de internationale interieur- en beurswereld blijft enorm groot, waardoor de organisatie van een event als de Biënnale een te grote uitdaging blijkt. “De garantie op een succesvolle en kwalitatieve editie in economisch onzekere tijden is dan ook een te groot risico. Het opzet om volop te inspireren en mensen samen te brengen rond design blijft onverminderd bestaan. De organisatie beraadt zich over de toekomst en neemt de tijd om een alternatief te bedenken dat inspeelt op de nieuwe noden van de markt.”