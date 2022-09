Bezwaar tegen woonblok in park Zwevegem

In Zwevegem hebben meer dan 200 inwoners bezwaar ingediend tegen de plannen voor het Gemeentepark. Vooral de bouw van een hoog woonblok op de plaats waar nu nog het Koetshuis is botst op verzet.

Marc Caluwaerts, buurtbewoner: "Zwevegem heeft al erg weinig groen, met appartementen zou dat nog minder zijn. Terwijl het een opportuniteit is om net meer groen te realiseren. Een tweede reden is dat veel mensen in Zwevegem ook een emotionele band hebben met het Koetshuis."

De burgemeester beklemtoont dan weer dat geen enkele boom sneuvelt en dat het park ook groter wordt. Marc Doutreluingne, burgemeester Zwevegem: "Wij voorzien een herwaardering en een uitbreiding van het Gemeentepark door het inlijven van de grote tuin Velghe. Er komt misschien een woonblok met acht bouwlagen. Het hangt af van een eventuele projectontwikkelaar of van de eigenaars. Het zou alleen kunnen als er geen of minimale inkijk is en ook geen schaduw. En de gemeente zal ook de bezwaarschriften goed onderzoeken."