Bezorgdheid brexit brengt minister Somers naar Ieper

Het wordt een bevoegdheid van verschillende Vlaamse ministers onder coördinatie van Jan Jambon. Vandaag was Vlaams minister van Binnenlandse bestuur Bart Somers in Ieper.

Minister Bart Somers overlegde met 8 hoteliers uit de streek van Ieper waar Brits toerisme erg belangrijk is. Als er geen duidelijke deal komt met het Verenigd Koninkrijk zijn zowat 28.000 Vlaamse jobs bedreigd. West-Vlaanderen dreigt in de hoek te komen waar de hardste klappen vallen.

Volgens minister Somers is goed Vlaams bestuur en overleg met de lokale overheid nu cruciaal.

"Absoluut. We zijn daar allemaal bezorgd over", zegt minister Bart Somers. "En we willen dat de impact zo klein mogelijk is. Er dreigen nogal wat jobs op de helling te staan. Tot nu mogen we niet panikeren. Maar het aandeel Britten in Flanders' Fields is toch al wat gedaald. Is dat blijvend of niet? Dat weten we niet en daarom kom ik vandaag eens luisteren. Eens luisteren wat de toeristische sector daar zelf van denkt."