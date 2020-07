Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery en kerktoren heropenen in Zonnebeke

Het bezoekerscentrum bij Tyne Cot Cemetery en de kerktoren in Zonnebeke waren de laatste twee toeristische bezienswaardigheden in de gemeente die nog niet opnieuw open waren.

Toerisme in eigen land

Met de heropening wil het gemeentebestuur van Zonnebeke tegemoet komen aan de grote vraag naar een toeristisch recreatief aanbod in eigen land. "Nu we het coronavirus beter begrijpen en zelfs bij zijn ‘nekvel’ hebben, en het toerisme zich herneemt, vonden we de tijd rijp is om beide locaties te heropenen", klinkt het.

Op beide sites zijn maatregelen genomen zodat de bezoeken veilig kunnen verlopen. Er is onder meer een traject aangeduid voor bezoekers, er wordt dagelijks ontsmet en in de kerktoren wordt het aantal gelijktijdige bezoekers beperkt tot 20.