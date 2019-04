Bezoekers van Sea Life dichter bij zeeleeuwen

"Het moest natuurlijker worden, een verbetering voor de bezoekers en toegankelijker voor rolstoelgebruikers en dat is gelukt" zegt directeur Nicholas Hamilton. Het is nog even wennen voor de twee Californische zeeleeuwen, de halfbroers Milo en Rocky van 19 jaar oud, en voor de 15-jarige blinde grijze zeehond Stevie, want het vernieuwde verblijf is nog maar net af. Net op tijd voor de start van de paasvakantie - samen met de zomervakantie, de drukste periode van het jaar in Sea Life.

Het oogt wat frisser. Aan de tribune is er niks veranderd, maar aan de overkant is er nu een terras gemaakt met een glazen wand waardoor je dichter bij de zeehond en de twee zeeleeuwen kan komen. Dierenverzorger Emmeline Becue legt uit wat er nieuw is: "De ruiten laten toe dat bezoekers dichter kunnen komen, maar op een veilige manier. Het terras is nu ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De rotsen hebben een volledige nieuwe coating gekregen. Er is een ruimer zeehondentrainingsplatform, nieuwe omheiningen en niet zichtbaar is ook het nieuw filtersysteem voor het bassin." De renovatie kostte 500.000 euro.

Sea Life Blankenberge trekt jaarlijks 300.000 bezoekers; 80 procent zijn Belgen.