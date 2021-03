Bezoek vaccinatiecentrum Vaxpo in computergame

In Kortrijk kan je virtueel een bezoek brengen aan het vaccinatiecentrum VAXPO in een computergame. Dat is handig voor wie vooraf al eens de hele procedure wil doorlopen. Zo vermijd je verrassingen tijdens het echte bezoek.

Softwareontwikkelaar Greygin maakte speciaal voor VAXPO een computergame waarmee je al vóór je bezoek het vaccinatiecentrum eens virtueel kan doorlopen. Dat laat de stad Kortrijk weten.

(lees verder onder de foto)

Ervaring met preventiegames

Het Kortrijkse softwarebedrijf Greygin, een spin-off van de wereldbefaamde Digital Arts and Entertainment opleiding van Howest, is gevestigd in Hangar K en heeft met Play it Safe heel wat ervaring in 'gamebased' preventieopleidingen.

De burgemeesters van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke hebben de virtuele ervaring samen met de ontwikkelaars rond de middag voorgesteld.

MAAK HIER EEN VIRTUELE RONDLEIDING: