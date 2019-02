Het bezoek van Elon Musk, de grote baas van de producent van elektrische wagens Tesla, aan de haven van Zeebrugge is “heel goed” verlopen. Dat is uit goede bron vernomen.

Musk is vrijdagavond geland op de luchthaven van Oostende, met zijn privéjet. Daarna ging het rechtstreeks naar de Zeebrugse haven, voor een bezoek van zowat een uur.



Aanleiding voor het bezoek van de Tesla-baas is de aankomst in de haven van Zeebrugge deze week van de eerste Tesla's Model 3 voor de Europese markt. Tesla koos voor de haven van Zeebrugge als Europese invoerhub.

