Bezoek Eperon d'Or live via Facebook

Alle musea houden dezer dagen de deuren dicht, maar daar heeft het museum Eperon d’Or in Izegem iets op gevonden: een digitale rondleiding in het schoen- en borstelmuseum mét gids.

Ook musea blijven tijdens deze twee lockdown dicht. Een museumbezoek lijkt dus onmogelijk, al wisten ze daar in het schoen- en borstelmuseum Eperon d’Or in Izegem een mouw aan te passen. Ze ontwikkelden een digitale rondleiding waarbij een gids de kijkers via Facebook live meeneemt doorheen het museum. Op die manier wil Eperon d’Or de museumbeleving alsnog bij de mensen brengen.