Bewoonster van Residentie Vivaldi maakt portretten van andere bewoners

Bewoonster van Residentie Vivaldi, Josine Vandenberghe maakte meer dan 50 portretten van bewoners en personeel van de Residentie Vivaldi in Brugge. Ze tekende deze portretten tijdens de coronapandemie.

Josine Vandenberghe tekende meer dan 50 portretten van haar medebewoners en personeel van Residentie Vivaldi in Brugge. Ze begon hiermee tijdens de coronapandemie: "zo had ik tenminste iets te doen", klinkt het. Ze startte hiermee toevallig, maar doordat de gelijkenissen zo treffend waren, werd het een hele reeks. Vandenberghe volgde 30 jaar lang tekenles aan de tekenacademies van Brugge en Eeklo, portrettekenen was haar grote passie.

De portrettenreeks is nog te bezichtigen tot 30 september in Residentie Vivaldi in Brugge.