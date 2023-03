Bewoners WZC Rozenberg kunnen virtueel fietsen

In Oostrozebeke kunnen de bewoners van het Woonzorgcentrum Rozenberg voortaan virtueel fietsen. Het toestel is een schenking van Beweging.net en de plaatselijke Rotaryclub.

De bewoners kunnen wereldwijd 650 routes fietsen en als ze moe zijn neemt het toestel van 11.000 euro het van hen over. Ann Vanhoutte, Arseus Medical: "Mensen ervaren het alsof ze buiten aan het fietsen zijn. Inwendig wordt het darmstelsel gestimuleerd. Ze kunnen beter naar het toilet gaan. De spieren worden getraind zonder dat ze beseffen dat ze getraind worden." (lees verder onder de foto)

Voor het woonzorgcentrum is het een opsteker, na een lange tijd van negatieve berichtgeving. Er loopt hier nog steeds een onderzoek naar moorden en moordpogingen. Rozenberg staat nog onder verhoogd toezicht en van het weekend was er opnieuw een verdacht overlijden, weliswaar niet vergelijkbaar. Een bewoonster die palliatief was, stierf. Carine Geldhof, Schepen van Welzijn Oostrozebeke: "Dat was geen klacht van onze instelling, maar van iemand anders. Het was een klacht die volledig opgelost is. De omstandigheden waren helemaal anders dan die andere overlijdens. Het heeft er niets mee te maken."

De bewoners zijn hier in elk geval gelukkig met hun geschenk.