Bewoners WZC Riethove skypen met het thuisfront

De bewoners van het woonzorgcentrum Riethove zijn er zot van dat ze via skype in contact komen met de familie en dat ze elkaar kunnen zien. Om alles in goede banen te leiden worden de familieleden gecontacteerd en er wordt een planning opgemaakt zodat alle 80 bewoners minstens één keer per week kunnen skypen met het thuisfront.

"Contact met familie is cruciaal"

Op dit moment hebben ze geen vrijwilligers in het woonzorgcentrum en dat betekent een hele grote werkdruk op het personeel. "Ze pakken dat fantastisch aan, maar extra zaken zoals de bewoners helpen met Skypen is nog iets wat er bij komt. We doen dat nu wekelijks, maar als we zien dat we dat tempo kunnen verhogen gaan we dat zeker niet laten. Want goed contact met de familie is van cruciaal belang," vertelt Schepen van Volksgezondheid Romina Vanhooren.