Bewoners van WZC gaan terug in de tijd met oldtimers

Een origineel vaderdagscadeau in Kortrijk, bewoners van woon en zorg De Korenbloem hebben vanmiddag een ritje door de stad gemaakt in een oldtimer.

In het woonzorghuis verblijven veel mensen met dementie, vooral ook voor hen is teruggaan in de tijd heel fijn, ook voor Roger. Hij is één van de 25 bewoners van woonzorghuis De Korenbloem in Kortrijk die vanmiddag in een oldtimer mag plaatsnemen. En al snel zit hij helemaal met zijn gedachten bij zijn eigen wagentje van weleer: "ik heb er nooit ongevallen mee gehad. Het bolde gemakkelijk en soepel", klinkt het.

"De reacties zijn heel positief. Er zijn mensen die meerijden met tips gekomen om het volgend jaar nog grootser aan te pakken. Het smaakt zeker naar meer. Op naar de volgende editie", weet Debby Verhelst, woonbegeleider bij woon en zorg De Korenbloem.