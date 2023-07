Bewoners Triamant ongerust: 'We voelen ons bedrogen'

PatriGelu stond in voor het beheer van de flats van het failliete Curamant op de site in Geluwe. Hun faillissement heeft vooral impact op een 20-tal van de nog resterende 75 bewoners. Zij kunnen wel zelfstandig wonen, maar kregen via PatriGelu hulp bij kleine huishoudelijke klusjes zoals poetsen of de vaat.

Aangezien dat nu wegvalt, staan de bewoners er alleen voor. "Zij krijgen intussen hulp via vrijwilligers of familie", zegt burgemeester van Wervik Youro Casier. "Bewoners die extreme zorg nodig hadden, hebben we intussen kunnen onderbrengen in woonzorgcentra in de nabije buurt."

Onzekerheid bij bewoners en personeel

Maar ook bij de andere bewoners heerst heel wat onzekerheid: “Wij hebben ons huis verkocht in april om hier te komen wonen”, vertelt een bewoonster die anoniem wil blijven. “Toen wisten ze al dat er problemen waren, maar ze hebben ons niets verteld. We voelen ons bedrogen. Hoe moet het verder? We weten niet eens of we hier kunnen blijven.”

Ook het personeel voelt zich aan z'n lot overgelaten. In een mail aan onze redactie schetst een personeelslid, dat liever anoniem blijft, de situatie: "Ondanks het faillissement moet het overgebleven personeel nog steeds gaan werken tot de officiële aangetekende brief van ontslag in de brievenbus valt, niemand heeft verder al iets vernomen! Wanneer komt de officiële brief? Hoe lang is nog iemand aanwezig om de huidige bewoners nog bij te staan? Zelfs daarop kunnen we onze bewoners niet antwoorden."

Wachten op curator

Op vraag van bevoegd minister Hilde Crevits is er al een zorgcoördinator aangesteld. Wervik ook al contact met die coördinator, maar het blijft vooral wachten op de aanstelling van een curator, en diens aanpak en visie op de toekomst. "Dat kan lang wachten worden, maar we hopen dat het snel gaat", klinkt het bij Youro Casier.

Hij heeft trouwens geen zicht op het onderzoek rond wanpraktijken in de woon- en zorggroep.