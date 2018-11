Bewoners met dementie betrokken bij inrichting rusthuis

In Kortrijk kunnen bewoners met dementie zelf kiezen welke kunstfoto’s straks in hun nieuwe woonzorgcentrum zullen worden ophangen.

Door die betrokkenheid voelen de mensen dat ze ondanks hun ziekte toch echt meetellen. Over veertig jaar zal het aantal mensen met de aandoening verdubbeld zijn en dus zijn zo’n initiatieven erg belangrijk. "Het proces is eigenlijk belangrijker dan welke foto’s uiteindelijk gekozen worden", zegt Jan Goddaer, WZC Lichtendal-De Weister. (Lees verder onder de foto)

Oriëntatie

De bewoners van het woonzorgcentrum Lichtendal in Kortrijk konden tijdens hun dagelijkse koffiepauze meebeslissen over de kunstfoto’s die straks in de nieuwbouw in Bellegem hangen. Het is werk van natuurfotograaf Tom Linster uit Wevelgem. De bewoners hebben een voorkeur voor de natuur dichtbij huis. Naast natuurbeleving moeten de foto’s straks ook voor de nodige oriëntatie zorgen.