Bewoners kunnen toch nog niet terug naar De Lovie na brand

Zorginstelling De Lovie voor mensen met een beperking had gehoopt om eind deze week terug te keren, nadat er anderhalve week geleden een brand uitbrak. Niemand raakte toen gewond.

Er moeten eerst nog een aantal essentiële keuringen gebeuren van onder meer elektriciteit, de liften en de branddetectie. "Jammer, maar veiligheid primeert uiteraard", zegt Birgit Provoost.

Opvanglocaties

Intussen verblijven alle bewoners op tijdelijke opvanglocaties. Zowel in de eigen woningen als in de verschillende woonzorgcentra in de buurt. "De noodopvang is momenteel verzekerd tot 15 september. Indien haalbaar verhuizen we uiteraard eerder terug."

"Alle bewoners stellen het verder goed." Morgenavond is er een info- en praatmoment voor familie en bewindvoerders.