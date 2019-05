Bewoners Gevaertwijk Beernem voeren actie tegen windturbines

Een honderdtal bewoners van de Gevaertwijk in Beernem hebben vanmorgen actie gevoerd tegen de plannen voor de bouw van drie windturbines in de omgeving.

De bewoners vrezen vooral heel veel overlast en willen beletten dat er een vergunning voor de windmolens afgeleverd wordt. De turbines zouden dicht bij een woonwijk opgetrokken worden.

Op 15 mei is er een algemene infovergadering, maar op 16 mei komen de bewoners zelf ook nog eens bijeen om andere, alternatieve mensen uit de energiesector aan het woord te laten. Bekijk het videoverslag hierboven.

Vorig jaar werden bij ons maar drie nieuwe turbines opgetrokken. De provincie Limburg scoort het best wat vermogen windenergie per inwoner betreft, gevolgd door de provincie Oost-Vlaanderen. Los van de grote hoeveelheid offshore turbines op zee, hinkt West-Vlaanderen duidelijk achterop met windturbines op het land. De luchthaven van Oostende en de radarsystemen voor de luchtverkeersleiding maken vaak veel plannen complex. In de haven van Zeebrugge komen er wel nieuwe turbines bij.