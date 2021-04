Een felle brand heeft vannacht gewoed in een pand langs de Drieshoek in Bavikhove.

Het was één van de bewoners die het vuur opmerkte toen hij gewekt werd door vreemde geluiden. De drie konden naar buiten snellen samen met hun drie honden en zeven puppies. De drie bewoners werden uit voorzorg naar het ziekenhuis in Kortrijk gebracht omdat ze licht geïntoxiceerd waren door de rook. Wat het vuur heeft doen ontstaan is nog niet bekend, het huis is onbewoonbaar en de brandweer moest geruime tijd nablussen.