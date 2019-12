Bewolkte dag, morgen warmer

Vandaag start licht bewolkt en koud, later neemt de bewolking toe en halen we 9 graden, bij een aantrekkende zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op wat lichte regen. De temperaturen zakken naar 6 graden.

Vanaf morgen zijn we de koude helemaal kwijt en krijgen de maxima weer dubbele cijfers, maar er valt geregeld ook intense regen. Ook de nachten zijn weer wat warmer.

Zaterdag krijgen we de zon af en toe te zien. Het blijft dan droog en we halen maxima rond 10 graden. Zondag halen we 11 graden, maar dan gaat het ook af en toe fel regenen en waaien.

