Bewogen installatie gemeenteraad Diksmuide

In Diksmuide is de installatie van de gemeenteraad gisteravond tumultueus verlopen schrijft Het Laatste Nieuws.

Blijkbaar is daar een probleem met de voordrachtsakte van de burgemeester. Ook het nieuwe schepencollege is nog niet aangeduid. Zoals bekend gaat burgemeester Lies Laridon (CD&V) in zee met Idee Diksmuide van Marc Deprez. Volgens geruchten zou het eerst de bedoeling geweest zijn om ook sp.a aan boord mee te nemen en was er daarover een akkoord. De N-VA spreekt van een politiek schandaal.

Intussen heeft sp.a-schepen Karline Ramboer haar ontslag ingediend bij sp.a-open en zetelt ze als onafhankelijke. Volgens het decreet kan een schepencollege aangesteld worden via stemming in de gemeenteraad. Dat zal gebeuren op 14 januari.