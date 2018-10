Bewaking loont in stad- en welzijnshuis Roeselare

Roeselare blijft verder bewakingsagenten inzetten in het stadhuis en in het welzijnshuis.

Die maatregel kwam er begin dit jaar na een aantal incidenten met agressieve bezoekers. Het personeel voelde zich daardoor niet meer veilig. In het stadhuis wordt sindsdien elke dag één bewakingsagent ingezet, in het welzijnshuis is dat alleen op maandagvond. Met resultaat, want er zijn geen incidenten meer geweest en zo is ook het veiligheidsgevoel teruggekeerd. Dat zegt schepen Henk Kindt. De bewakingsopdracht wordt nu dus verlengd, ondertussen wordt ook intern iemand opgeleid als gemeenschapswacht, om een externe bewakingsagent te vervangen.

