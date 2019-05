In het koninklijk legermuseum in het Jubelpark in Brussel is op 8 mei de nieuwe permanente tentoonstelling ‘oorlog, bezetting, bevrijding’ geopend. Dit jaar is er de 75ste verjaardag van de bevrijding na WO II.

De permanente tentoonstelling in het legermuseum in Brussel is onder meer het werk van Franky Bostyn uit Ieper en van curator Wannes Devos uit Torhout.

In West-Vlaanderen zelf is er een rondreizende tentoonstelling over de Poolse bevrijders en begin volgende maand opent in Seafront in Zeebrugge een tentoonstelling over wat zich op zee afspeelde.