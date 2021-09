Bevoegdheden herverdeeld in schepencollege De Panne

In het kader van de recente politieke gebeurtenissen in De Panne zijn de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen herverdeeld.

Burgemeester Bram Degrieck: “De bevoegdheden van collega Cindy Verbrugge werden verdeeld onder de andere collega’s van het college, nadat die haar eerder ontnomen werden. Bovendien werden een aantal bevoegdheden herschikt zodat er een betere afstemming is tussen de desbetreffende schepenen en de directies Ruimte, Sociale Zaken en Recreatie & Ondernemen.”

Burgemeester Degrieck wordt bevoegd voor de organisatie van de communicatie in zijn gemeente. Eerste schepen Wim Janssens krijgt er het pakket natuur, duurzaamheid en dierenwelzijn bij. Die worden toegevoegd aan het pakket milieubevoegdheden dat hij al had. Derde schepen Stéphane Buyens wordt nu ook bevoegd voor jeugd en onderwijs. Cultuur komt in het takenpakket van Nicolas Luyssen terecht. En schepen Michèle Vandermeeren ontfermt zich nu ook over de buitenschoolse kinderopvang.

Schepen zonder bevoegdheden

Tweede schepen Cindy Verbrugge is al haar bevoegdheden intussen kwijt. Maar ze blijft wel schepen en blijft daarvoor haar netto salaris ontvangen. Toch geeft het college toe dat het een ongemakkelijke situatie is. Volgens Degrieck, die hier geen polemiek overwil, is het nu wachten tot Cindy Verbrugge de eer aan zichzelf houdt.

De bevoegdheid personeel blijft tot nader order een collectieve bevoegdheid.

Nieuwe raadsleden

Op de gemeenteraad van gisteren hebben twee nieuwe gemeenteraadsleden hun eed afgelegd. Stephane Bonte is als raadslid geïnstalleerd binnen de fractie ‘ACT!E’, als opvolger van de heer Marc Hauspie.

Patrick Annys werd als raadslid geïnstalleerd binnen de fractie ‘Lijst burgemeester’, als opvolger van Ann Vanheste.