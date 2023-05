Bevestigd: wolf in Merkem is Westhoekwolf

De wolf die in Merkem is gezien is wel degelijk de Westhoekwolf. Dat bevestigt het meldpunt Welkom Wolf. De wolf is begin deze week voor het eerst gezien in Proven, een jager kon er toen beelden van maken. Ook nu kon iemand van ver foto's maken, in Merkem deze keer.

Deze keer is de wolf opgemerkt in de buurt van de Kwakkelstraat in Merkem bij Houthulst. "De kans dat het hetzelfde dier is, is redelijk groot," zegt Edouard Geelhand van het meldpunt Welkom Wolf. "Hij gaat ook gewoon blijven doorlopen. Ofwel naar Frankrijk, ofwel naar Nederland of naar Oost-Vlaanderen, dat is nog niet duidelijk. De kans is ook reëel dat hij op rare plaatsen komt waar heel veel volk rondloopt. Dus hij kan zomaar op het strand of op de zeedijk komen."

