Goed nieuws voor aanstaande ouders. Bevallen is onze provincie gemiddeld goedkoper dan in de rest van Vlaanderen. Er zijn wel verschillen. In Knokke-Heist bijvoorbeeld is het een kwart duurder dan in Izegem.

De cijfers komen van de christelijke mutualiteit. Daaruit blijkt dat de meeste kersverse moeders in een éénpersoonskamer verblijven. In het AZ Zeno betaal je 1.422 euro, in Izegem is dat 1.111 euro. Een tweepersoonskamer blijkt nog altijd een pak goedkoper. De goedkoopste vind je in AZ Groeninge in Kortrijk: 170 euro betaal je er.