Net als vorig academiejaar worden twee hallen in Kortrijk Xpo ingericht als examencentrum voor studenten van de hogeschool Vives.

Rijen stoelen en tafels worden klaargezet. In januari zullen 200 studenten zich hier buigen over hun examenblad. Hogeschool Vives spant zich in om de examens zo coronaveilig mogelijk te organiseren.

De studenten hebben dit jaar maar amper de aula's en vrienden gezien. En dat begint te wegen op hun mentale gezondheid. Want studeren is meer dan een diploma behalen, klinkt het.