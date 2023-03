Beurs Wakosta leert jongeren verstandig omgaan met geld

En dat is belangrijk, want het OCMW en de brugfiguren in scholen stellen vast dat jongeren vaak niet beseffen dat ze zich in de schulden werken.

Leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut in Oostende bezochten vandaag de budgetbeurs. Ze kregen een fictief personage met een inkomen en moesten dan aan de slag. Myrna Sadek: "We mochten een appartement kiezen, en we moesten gas en elektriciteit opvolgen, de uitgaven intypen en zien hoeveel we nog over hadden. Weinig, en we hebben nog niks voor onszelf gekocht."

Het is ook schrikken als ze zien hoeveel geld er naar voeding gaat. En naar kleren, een internetabonnement ... het kost allemaal handenvol geld.

De beurs is een samenwerking tussen het CAW, de stad Oostende en enkele organisaties van mensen in armoede, samengebracht in BudgetInZicht, kortweg BIZ. Ongeveer 500 jongeren en mensen in armoede bezoeken deze maand de budgetbeurs in Oostende.