Beurs E-commerce lokt steeds meer volk

Er zal dit jaar in ons land bijna 12 miljard euro uitgegeven worden via aankopen op internet. Voor handelaars en winkeliers wordt e-commerce erg belangrijk. Zowat de helft van alle Belgen koopt op het web en dat voor zo’n 1.600 euro per jaar.

De grote baas van Google Belgium zegt dat West-Vlaamse handelaars best wel wat meer mogen inzetten op e-commerce. Thierry Geerts, CEO Google Belgium: "West-Vlamingen zijn rasechte ondernemers, maar we moeten wel uitkijken. We leven in een andere wereld, er is een nieuwe digitale revolutie. De e-commerce is er niet zomaar bijgekomen. Alles kan plots eenvoudiger en goedkoper. Ik denk dat de West-Vlaamse ondernemer gewoon enthousiast moet met zijn voor die vernieuwing, en niet mag afwachten."