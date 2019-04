Betwiste mast in Oostduinkerke verdwijnt

Koksijde zal de vlaggenmast op het vernieuwde Europaplein in Oostduinkerke tegen ten laatste 31 december 2022 wegnemen. Dat is het gemeentebestuur overeengekomen met de bewoners van het achterliggende appartement.

Volgens de bewoners zorgt de stalen constructie voor gezichtsbelemmering, ze vrezen ook dat hun appartement door de mast in waarde zal verminderen. Ze statten in juni vorig jaar een gerechtelijke procedure en vroegen aan de gemeente een dwangsom van 500 euro per dag dat de mast bleef staan.

Maar het gemeentebestuur belooft nu dat het de mast over 3,5 jaar zal wegnemen en een nieuwe locatie zal zoeken. De bewoners gaan daarmee akkoord en laten hun klacht vallen. De gemeente wil naar eigen zeggen lange nodeloze gerechtelijke procedures vermijden.

