Betrokken burgemeesters Ventilus teleurgesteld: "Het vertrouwen is weg"

Dat nu ook de studie van Westermann het bovengrondse traject van Ventilus als enige haalbare aanduidt, is voor heel wat betrokken burgemeesters een ontgoocheling.

Bart Dochy, burgemeester van Ledegem, vindt dat het rapport geen antwoord geeft op de vraag van de burgemeesters om hun voorgestelde techniek van een ondergronds tracé te onderzoeken. Hij verwacht daarover morgenavond een antwoord in de vergadering met de professor. Het vertrouwen is vooral weg. Hij begrijpt dat het eventueel alleen bovengronds kan, maar begrijpt niet dat ze de techniek niet aanpassen om het toch ondergronds te kunnen doen.

De volgende stap is de vergadering morgenavond. Donderdagochtend zal Bart Dochy samen met de andere burgemeesters een gemeenschappelijk standpunt innemen.

Karlos Callens: "Het is een zwarte dag"

Karlos Callens, burgemeester van Ardooie, is ontgoocheld in het rapport. Hij vindt het jammer dat de technologie nog niet ver genoeg staat om nu al een ondergrondse lijn te leggen. Net omdat hij merkt dat heel wat inwoners toch vragen hebben rond de gezondheid. Hij kent mensen die niet onder zo’n hoogspanningslijn willen wonen. "Het is een zwarte dag", klinkt het.

