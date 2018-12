In totaal werden er 126 bestuurders gecontroleerd. Zeven hiervan waren onder invloed. Er werden vijf rijbewijzen onmiddellijk voor 15 dagen ingehouden. Twee daarvan voor te snel rijden en drie voor rijden onder invloed.

Tijdens de laatste controle was er een dame heel tevreden over de alcoholcontrole. Niettegenstaande ze een positieve ademtest had afgelegd, zag ze er toch iets positief in. “Het is een goede les voor mijn dochter. Kwestie van een voorbeeldfiguur te zijn.”