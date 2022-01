Betrapt bij winkeldiefstal? "Meteen boete tot 350 euro"

Wie betrapt wordt op winkeldiefstal moet vanaf nu meteen een boete betalen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft het lik-op-stuk-beleid voorgesteld in een supermarkt in Kortrijk.

De maatregel komt er omdat zulke diefstallen meestal geseponeerd werden door het parket terwijl winkels heel wat verlies lijden. De boete kan oplopen tot 350 euro.

Bij Delhaize in Kortrijk gebeurt het wekelijks of soms zelfs meermaals dat dieven producten stelen. En dat fenomeen loopt alleen maar op. "We weten dat niet alle diefstallen worden aangegeven. Slechts bij een op de tien diefstallen is dat het geval. Als we rekening houden met wat wel en niet wordt aangegeven dan berekenen Europese instanties dat het eigenlijk om een bedrag van 1 miljard euro gaat", zegt Danny Van Assche van Unizo.

"Oud zeer"

"Het is inderdaad een oud zeer. Toen ik in het parlement kwam in 1999, herinner ik mij dat Unizo me toen al vroeg om daar tegen op te treden. Het heeft lang geduurd", geeft Vincent Van Quickenborne toe. "Dit systeem is eigenlijk gebaseerd op het systeem van de verkeersboetes. Je weet dat als je te snel rijdt, je heel snel een boete in de bus krijgt. Als je die niet betaalt, kom je voor de rechtbank."

Dieven betalen nu direct of krijgen 15 dagen de tijd en moeten ook de handelaar vergoeden.

Gisterenmiddag nog vond een winkeldiefstal plaats in de Christinastraat in Oostende. Een handelaar stelde vast dat de etalage van de kledingzaak was leeggeroofd. De voordeur is geforceerd met bruut geweld. De politie ziet dat de dieven op zoek gingen naar de sleutel om de etalage te openen. Zonder succes, daarom zagen ze het slot van de etalage door. De daders vluchten nadien in een onbekende richting. De zaak zit in een verder onderzoek.