Er komt op het strand in De Panne een betonnen pad voor fietsers en wandelaars. Dat pad moet de houten planken op het strand in de zomer vervangen. De gemeente investeert 250.000 euro.

Sinds corona ligt er in de zomer een houten pad voor een betere spreiding van toeristen, maar er kwamen klachten over splinters in de voeten. Nu komt er definitief pad, in beton. Daarvoor heeft de gemeenteraad van De Panne groen licht gegeven. Het betonnen wandelpad op het strand tussen het Vuurtorenplein en het Canadezenplein zal 1,5 kilometer lang zijn.

De gemeente investeert daarvoor een kwart miljoen euro. Het wandelpad moet tegen de zomer klaar zijn.