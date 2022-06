Betonbedrijf Bosschaert trekt beroep in

Het beton- en aannemersbedrijf uit Kortrijk Bosschaert trekt zijn beroep in.

Het bedrijf op ‘Hoge in Kortrijk tekende in december beroep aan bij het ministerie van Leefmilieu tegen de weigering van de Provincie om zijn aanvraag tot regularisatie en uitbreiding goed te keuren. Het buurtcomité lijstte toen ook zijn bezwaren op en diende die ook in bij de minister van Leefmilieu.

Op 13 april, drie weken vóór de definitieve beslissing van het ministerie van Leefmilieu zou vallen, heeft Bosschaert zijn beroepsprocedure ingetrokken. Bosschaert valt hiermee terug op zijn vergunning van 2008 die, volgens het buurtcomité, niet meer beantwoord aan zijn huidige activiteiten.

