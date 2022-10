Bouwbedrijf Devagro in Desselgem zette vandaag de deuren open om mensen te laten zien hoe bouwmaterialen gerecycleerd worden. Het bedrijf kiest in deze onzekere tijden resoluut voor circulaire economie: betonnen constructies afbreken en alle materialen hergebruiken.

Het Desselgemse bouwbedrijf toont de bezoeker langs een 1200 meter lang parcours hoe beton afgebroken wordt om in nieuwe grondstof om te zetten. Met de fors gestegen materiaalprijzen wordt het alsmaar belangrijker om afvalstromen te sorteren en te recycleren voor hergebruik in nieuwe toepassingen. Door hun deuren vandaag open te gooien voor het grote publiek hoopt het bedrijf het imago dat over de bouwsector hangt een positieve boost te kunnen geven.