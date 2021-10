Betoging tegen coronamaatregelen op 't Zand

De groepering Belgians for Freedom betoogt op 't Zand tegen het verstrengen van de coronamaatregelen. Het is al de derde mars van de organisatie. Ze zijn ervan overtuigd dat de verstrengde coronamaatregelen de vrijheid van de mensen aantast.

Verschillende mensen laten zich bewust niet vaccineren. Door de nieuwe maatregelen omtrent het Covid Safe Ticket worden hun vrijheden steeds meer beperkt. Belgians for Freedom probeert deze mensen te verenigen door protestacties te plannen tegen de vaccins.

De mars startte in de Slachthuisstraat. Na een tussenstop op 't Zand eindigt de mars op de Markt. Cafébaas Hans Blanckaert van de Kingsclub in Brugge, tevens medeorganisator van de mars, sprak de aanwezigen toe. Hij sneerde vooral naar de beleidsmakers die volgens hem voortdurend foute beslissingen nemen tijdens deze gezondheidscrisis.Ook de media krijgt er flink van langs in de toespraken.

Naar schatting van de politie waren er een kleine 2000 mensen aanwezig. De actiegroep spreekt van 4000 demonstranten.