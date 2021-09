Betogers vormen mensenketting tegen uitbreiding kanaal Bossuit-Kortrijk

Binnenkort beslist de Vlaamse regering over wat er gebeurt met het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het kanaal wordt mogelijk opgewaardeerd, zodat grote schepen het kunnen gebruiken om de oversteek te maken tussen de Leie en de Schelde.

Een consortium van buurtbewoners en negen verschillende organisaties vindt dat helemaal geen goed idee. Het gaat om Natuur.koepel, Velt, JNM, Unie der Zorgelozen, Bolwerk, Lieve Zusjes Stoere Broers, De Harelbeekse Kanovereniging, PVDA en Groen. “Dit is een megalomaan project met onduidelijke economische meerwaarde. Het brengt bovendien grote schade aan de reeds schaarse natuur en open ruimte in onze regio”, klinkt het bij het consortium.

Alle deelnemers verzamelden op het jaagpad onder de R8-brug om een mensenketting te vormen over het voorgestelde traject. Met de protestactie zendt het consortium een duidelijk signaal uit: laat het kanaal voor wat het is, zorg voor een veilige R8 en investeer in onze lokale natuur in plaats van het te vernietigen.