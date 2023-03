"Beter wapenen tegen cyberaanval": expert over TVH

De gevolgen van de cyberaanval bij TVH in Waregem laten zich nog steeds voelen. De website is dan wel al opnieuw operationeel, heel wat interne kanalen liggen nog steeds plat.

Volgens expert cyberbeveiliging Kurt Callewaert van Howest moeten vooral kleine bedrijven maar ook softwareontwikkelaars zich nog beter wapenen.

"Ongeloof maar begrijpbaar"

Expert cyberbeveiliging Kurt Callewaert geeft in een project van Vlaio, het agentschap Innoveren en Ondernemen, opleiding aan bedrijven zodat ze gewapend zijn tegen hackers. Maar hacking zit vaak in een klein hoekje zodat ook een wereldspeler als TVH slachtoffer is.

"Mijn eerste reactie is natuurlijk een beetje ongeloof. Maar de complexe situatie en al die systemen zijn met elkaar verbonden. Dan kan een kwetsbare situatie zijn", zegt Kurt Callewaert, expert cybersecurity bij hogeschool Howest.

"Ook kleine KMO's beter beveiligen"

Ook andere grote bedrijven als Picanol, Ranson of zorggroep Curando kregen al ongewenst bezoek. Het is volgens Callewaert vooral erg belangrijk dat ook kleine KMO's veilig zijn, want net zij kunnen de zwakke schakel in de ketting zijn. En softwareontwikkelaars moeten meteen voldoende veiligheid inbouwen.

Callewaert ijvert ook voor identificatie als mensen al in een netwerk zitten. En ook Artificiële Intelligentie die vreemd gedrag opspoort kan bedrijven helpen om hackers eruit te halen.

