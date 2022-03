Betalen we straks meer voor een brood door de oorlog in Oekraïne?

De graanprijzen ontploffen want Oekraïne is de graanschuur van Europa. Het is nog afwachten hoe die evolutie zich vertaalt naar de prijs van een brood.

De tarwe voor ons brood komt vooral uit eigen land, Nederland en Frankrijk. Maar de schaarste kan op termijn toch ook onze graanprijs beïnvloeden.

Bij bakker Geldhof in Rumbeke vliegen de broodjes nog de deur uit. De graansilo’s zijn nog maar net bijgevuld en hier bakken ze vooral met graan van de plaatselijke molenaars. Na de grote droogte van enkele zomers geleden en de stijging van enkele bakkerijbasisproducten is de broodprijs sowieso al gestegen. Maar door de oorlog in Oekraïne is de kans is groot dat we op termijn opnieuw meer betalen.

"Bakkers Vlaanderen heeft al gezegd dat het misschien met 10 cent naar omhoog gaat maar iedere bakkerij moet kijken voor zich. Dus het wordt even afwachten," vertelt Louise Geldhof.