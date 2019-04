Bestuurster richt ravage aan in Nieuwpoort

Maandagavond heeft een autobestuurster een ware ravage veroorzaakt toen ze aan hoge snelheid tegen een gestationeerde wagen knalde langs de Kaai in Nieuwpoort-Stad.

Door de knal werd de aangereden wagen nog tegen een stilstaande mobilhome gekatapulteerd die achteraan ook zware schade opliep. In de aanrijdende wagen zaten drie personen waarvan de bestuurster licht gewond naar het ziekenhuis werd overgebracht. Het is mogelijk dat ze de controle over haar voertuig verloor toen ze eerst een verhoogde trambedding raakte.

Twee voertuigen werden door de aanrijding volledig vernield. De politie sloot het rijvak richting Nieuwpoort-Stad af omdat de brandweer brokstukken en olie van de baan moest ruimen.