Bestuurster reageert op ongeval waarbij jongen van 17 overleed

De 38-jarige bestuurster die betrokken was bij het ongeval in Lombardsijde reageert voor het eerst. Volgens haar lag de jongen al op de weg toen ze hem heeft aangereden.

In Lombardsijde bij Middelkerke is woensdag op donderdag een jongen van 17 omgekomen bij een ongeval. De jongen reed op een step ter hoogte van een camping en werd er aangereden door een auto. Zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

Aangereden of overreden?

In een interview zei burgemeester Jean-Marie Dedecker dat een vrouw van 38 in beschonken toestand de jongen heeft aangereden of overreden. "Het is nog onduidelijk of de vrouw de jongen heeft aangereden of overreden. Juridisch zal dat een groot verschil maken." (Lees verder onder de video)