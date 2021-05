Bestuurster onder invloed veroorzaakt ongeval, bijrijder vlucht weg

In Ledegem is zaterdagnacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een bestuurster onder invloed schatte een bocht verkeerd in en botste tegen de gevel van een huis. De bijrijder vluchtte weg, om later op de avond nog een pv te krijgen voor het overtreden van de coronaregels.

Zaterdagavond reed een 22-jarige vrouw van Moorslede richting Ledegem om een vriend thuis af te zetten. Ze schatte het einde van de Wevelgemstraat echter verkeerd in, en kwam zo in de voortuin van een woning in de Menenstraat terecht. Ze botste tegen de voortuinmuur, waardoor het voertuig kantelde en op het dak belandde. Beiden konden uit het voertuig kruipen.

De bestuurster was licht gekwetst aan de rug. Ze bleek ook onder invloed van alcohol. Haar vriend vluchtte weg, maar werd later op de avond aangetroffen in Ledegem, waar hij een pv kreeg voor het overtreden van de coronaregels.

Het is niet de eerste keer dat de bewoners van de woning 'onverwacht bezoek' krijgen.

