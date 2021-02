Bestuurster lichtgewond na zware botsing in Lendelede

Op het kruispunt van de Rijksweg met de Rozebeeksestraat in Lendelede zijn zaterdagavond een bestelwagen en een personenwagen betrokken geraakt bij een zware botsing. Eén bestuurster raakte daarbij lichtgewond.

Het ongeval gebeurde iets voor 21u toen de bestuurster van een personenwagen vanuit de Rozebeeksestraat het kruispunt wou dwarsen om naar het rusthuis iets verderop te rijden, waar ze de nachtshift had. Een bestelwagen die op dat ogenblik de Rijksweg volgde in de richting van Izegem, negeerde wellicht het rode verkeerslicht en knalde in haar linkerflank.

Door deze botsing werd de wagen weggeslingerd en kwam ze tot stilstand tegen een verkeerslicht. De bestuurster van de personenwagen, een vrouw uit Meulebeke, liep bij het ongeval lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de bestelwagen, die naar verluidt onder invloed was, bleef zelf ongedeerd.

Een beperkte ploeg van de brandweer kwam ter plaatse voor het reinigen van het wegdek en het beveiligen van het ongeval door signalisatie. Tijdens de vaststellingen en takelwerkzaamheden was er slechts beurtelings verkeer mogelijk op de Rijksweg. Omstreeks 22u was het kruispunt terug volledig vrij.